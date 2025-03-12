Tekirdağ'da Feci Kaza: Motosikletle Otomobil Çarpıştı

Tekirdağ'da korkunç bir kaza meydana geldi. Motosiklet ile otomobilin çarpışmasında 1 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'da Feci Kaza: Motosikletle Otomobil Çarpıştı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi'nde yaşanan kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü P.T. ve arkasındaki yolcu Ş.Ç. yere düştü.

Tekirdağ'da Feci Kaza: Motosikletle Otomobil Çarpıştı - Resim : 1

Yaralanan Ş.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın olduğu bölgede trafiğin düzenli akışını sağlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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