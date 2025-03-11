Adıyaman'da Feci Kaza

Adıyaman’da meydana gelen kazada, Talha D. (25)'nin kontrolündeki 07 BRF 267 plakalı araçla 15 yaşındaki Muhammed Ertan'ın kontrolündeki 02 ABC 442 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi’nde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Ertan ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA