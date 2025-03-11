Konut Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü! En Düşük Faiz Veren Banka Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından bankaların konut kredisinde geri ödeme tutarları değişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Konut Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü! En Düşük Faiz Veren Banka Belli Oldu - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son üç ayda yaptığı toplam 750 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini %42,50 seviyesine çekti. Peki, bu karar konut kredisi faiz oranlarını nasıl etkiledi?

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Konut Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü! En Düşük Faiz Veren Banka Belli Oldu - Resim: 2

BANKALAR KREDİ FAİZLERİNİ GÜNCELLENEMEYE HAZIRLIYOR

TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından bankaların kredi faiz marjlarını gözden geçirdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre, yakın vadede sınırlı da olsa konut kredisi faizlerinde düşüş yaşanabilir. Ancak mevcut durumda konut kredisi faiz oranlarında önemli bir değişiklik gözlenmiyor.

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Konut Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü! En Düşük Faiz Veren Banka Belli Oldu - Resim: 3

EN DÜŞÜK FAİZ ORANI NE OLDU?

Geçen hafta en düşük %2,68 olarak uygulanan konut kredisi faiz oranı, bu hafta da değişmeden devam etti. 11 Mart 2025 itibarıyla 120 ay vadeli 3 milyon TL’lik konut kredisinin bankalara göre güncel aylık taksit ve toplam ödeme tutarları belli oldu.

Konut kredisi faiz oranlarında olası değişikliklerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, bankaların güncellenmiş faiz oranlarını açıklaması halinde piyasadaki kredi koşullarının yeniden şekillenebileceği belirtiliyor.

11 Mart 2025 itibarıyla 120 ay vadeli 3 milyon TL konut kredisinin aylık taksit ve toplam ödeme tutarı şöyle:

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Konut Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü! En Düşük Faiz Veren Banka Belli Oldu - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Toplam Ödeme 10.863.715 TL

Faiz Oranı % 2,91

Aylık Taksit 90.186 TL

İŞ BANKASI

Toplam Ödeme 10.652.143 TL

Faiz Oranı % 2,85

Aylık Taksit 88.538 TL

AKBANK

Toplam Ödeme 10.653.943 TL

Faiz Oranı % 2,85

Aylık Taksit 88.538 TL

HALKBANK

Toplam Ödeme 11.985.094 TL

Faiz Oranı % 3,25

Aylık Taksit 99.646 TL

TEB

Toplam Ödeme 10.585.362 TL

Faiz Oranı % 2,83

Aylık Taksit 87.991 TL

ZİRAAT BANKASI

Toplam Ödeme 10.455.345 TL

Faiz Oranı % 2,79

Aylık Taksit 86.898 TL

QNB FİNANSBANK

Toplam Ödeme 10.618.046 TL

Faiz Oranı % 2,84

Aylık Taksit 88.264 TL

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