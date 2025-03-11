Konut Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü! En Düşük Faiz Veren Banka Belli Oldu

EN DÜŞÜK FAİZ ORANI NE OLDU?

Geçen hafta en düşük %2,68 olarak uygulanan konut kredisi faiz oranı, bu hafta da değişmeden devam etti. 11 Mart 2025 itibarıyla 120 ay vadeli 3 milyon TL’lik konut kredisinin bankalara göre güncel aylık taksit ve toplam ödeme tutarları belli oldu.

Konut kredisi faiz oranlarında olası değişikliklerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, bankaların güncellenmiş faiz oranlarını açıklaması halinde piyasadaki kredi koşullarının yeniden şekillenebileceği belirtiliyor.

11 Mart 2025 itibarıyla 120 ay vadeli 3 milyon TL konut kredisinin aylık taksit ve toplam ödeme tutarı şöyle: