Konut Kredisinde Rüzgar Tersine Döndü! En Düşük Faiz Veren Banka Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının ardından bankaların konut kredisinde geri ödeme tutarları değişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son üç ayda yaptığı toplam 750 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini %42,50 seviyesine çekti. Peki, bu karar konut kredisi faiz oranlarını nasıl etkiledi?
BANKALAR KREDİ FAİZLERİNİ GÜNCELLENEMEYE HAZIRLIYOR
TCMB’nin faiz indirimi kararının ardından bankaların kredi faiz marjlarını gözden geçirdiği belirtiliyor. Uzmanlara göre, yakın vadede sınırlı da olsa konut kredisi faizlerinde düşüş yaşanabilir. Ancak mevcut durumda konut kredisi faiz oranlarında önemli bir değişiklik gözlenmiyor.
EN DÜŞÜK FAİZ ORANI NE OLDU?
Geçen hafta en düşük %2,68 olarak uygulanan konut kredisi faiz oranı, bu hafta da değişmeden devam etti. 11 Mart 2025 itibarıyla 120 ay vadeli 3 milyon TL’lik konut kredisinin bankalara göre güncel aylık taksit ve toplam ödeme tutarları belli oldu.
Konut kredisi faiz oranlarında olası değişikliklerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, bankaların güncellenmiş faiz oranlarını açıklaması halinde piyasadaki kredi koşullarının yeniden şekillenebileceği belirtiliyor.
11 Mart 2025 itibarıyla 120 ay vadeli 3 milyon TL konut kredisinin aylık taksit ve toplam ödeme tutarı şöyle:
GARANTİ BBVA
Toplam Ödeme 10.863.715 TL
Faiz Oranı % 2,91
Aylık Taksit 90.186 TL
İŞ BANKASI
Toplam Ödeme 10.652.143 TL
Faiz Oranı % 2,85
Aylık Taksit 88.538 TL
AKBANK
Toplam Ödeme 10.653.943 TL
Faiz Oranı % 2,85
Aylık Taksit 88.538 TL
HALKBANK
Toplam Ödeme 11.985.094 TL
Faiz Oranı % 3,25
Aylık Taksit 99.646 TL
TEB
Toplam Ödeme 10.585.362 TL
Faiz Oranı % 2,83
Aylık Taksit 87.991 TL
ZİRAAT BANKASI
Toplam Ödeme 10.455.345 TL
Faiz Oranı % 2,79
Aylık Taksit 86.898 TL
QNB FİNANSBANK
Toplam Ödeme 10.618.046 TL
Faiz Oranı % 2,84
Aylık Taksit 88.264 TL