Sahtekarlıkta Zirve Değişmiyor! Hileli Zeytinyağı Yine Listede

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine dair güncellenmiş listelerini açıkladı. Son yıllarda her açıklanan listede yer almasıyla dikkat çeken zeytinyağı yeni listede zirvede yerini aldı. Özellikle “doğal” ya da “organik” etiketiyle satılan birçok üründe tohum yağları tespit edildi.

Bakanlık verilerine göre, zeytinyağı adı altında satılan ürünlere aspir, pamuk veya ayçiçek yağı gibi farklı bitkisel yağların karıştırıldığı belirlendi. Hileli ürünlerin büyük çoğunluğunun etiketsiz olduğu ve özellikle pazarlarda satıldığı vurgulandı.

Özellikle Balıkesir ve çevresinde yapılan denetimlerde çok sayıda sahte zeytinyağı tespit edildi.

İşte o markalar

Gurme Şarküteri AVM’de yer alan ‘Umut Eren Elif Leyla Bilge’(Manisa) isimli şirkete ait zeytinyağında tohum yağı tespit edildi.

Şarlak Deresi Piknik Yeri'nde ‘Mahir Sayıt’ tarafından satılan ‘Sayıtzade’ (Balıkesir) markalı zeytinyağında pirina yağı ve tohum yağı tespit edildi.

Balıkesir’deki pazar tezgahında ‘Hasan Menteş’ tarafından satılan zeytinyağında tohum yağı tespit edildi.

'Elit Gurme’ isimli şirkete ait olan ‘Ayvalık Taş Baskı’ (Balıkesir) markalı zeytinyağında tohum yağı tespit edildi.

‘İDA Bereket Süt Şarküteri’ şirketi tarafından satılan ‘New Ayvalık Taş Baskı Soğuk Sıkım’ (Balıkesir) markalı zeytinyağında tohum yağı tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi