Bitlis'te 10 Kaçak Göçmen Yakalandı

Bitlis’te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 10 kaçak göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6-7 Mart 2025 tarihleri arası göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Afganistan uyruklu 6, Bangladeş uyruklu 4 olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi" denildi.

Kaynak: İHA