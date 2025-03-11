Servis Ustaları Uyardı: Buzdolabının Yaz Ayarını Hemen Açın! İşte Gıdalarınızı Koruyacak İdeal Sıcaklık Ayarı

Buzdolabınızın doğru çalıştırılması, hem enerji tasarrufu sağlar hem de gıdaların daha uzun süre taze tutulmasına yardımcı olur. Yaz aylarında dış ortam sıcaklığının yükselmesi nedeniyle, buzdolabının iç sıcaklığı da etkilenir. Bu nedenle soğutmanın düşmemesi için uygun sıcaklığın yapılması gerekir. Özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklığı nedeniyle buzdolabının doğru çalışması, gıdaların sağlıklı bir şekilde saklanmasını sağlar. Peki, yaz mevsiminde buzdolabı kaç dereceye ayarlanmalı? İşte buzdolabının yaz ayarı...

BUZDOLABININ YAZ AYARI NASIL OLMALI?

Günümüzde birçok buzdolabı, 1'den 7'ye kadar manuel ayar tuşlarıyla ya da dijital paneller üzerinden santigrat dereceyle sıcaklık kontrolü sunmaktadır. Yaz aylarında buzdolabınızın sıcaklık ayarını biraz daha düşük seviyeye getirerek ideal soğutma sağlayabilirsiniz.

Uzmanlar, yiyeceklerin en iyi şekilde muhafaza edilmesi için buzdolabı bölmesinin 4°C civarında tutulmasını öneriyor. Dondurucu bölmesi için ideal sıcaklık -18°C olarak ayarlanmalı. Bu değerler, gıdaların güvenli bir şekilde saklanmasını sağlarken, ayrıca gereğinden düşük veya yüksek sıcaklık buzdolabının bozulmasını veya donmasını da engelliyor.