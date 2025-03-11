SSK, BağKur, Emekli Sandığı Bütün Emeklileri İlgilendiriyor: Bayram Öncesi Hesaplara Yatırılacak, Başvurular Başladı

TOPLAMDA 10 BİN LİRA YATIRILACAK

Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçim döneminde verdiği yılda 10 bin TL bayram ikramiyesi sözünü hatırlatarak, “Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda bu sözümüzü tuttuk ve birinci taksitini hesaplara yatırmıştık. Şimdi sıra Ramazan Bayramı’nda” dedi.