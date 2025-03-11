SSK, BağKur, Emekli Sandığı Bütün Emeklileri İlgilendiriyor: Bayram Öncesi Hesaplara Yatırılacak, Başvurular Başladı
SSK, BağKur, Emekli Sandığı emeklilerini ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin Ceyhan Belediyesi’nden başvuruların başladığı açıklaması geldi.
Ceyhan Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik bayram ikramiyesi desteğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ramazan Bayramı öncesinde belirlenen kriterlere uygun emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.
TOPLAMDA 10 BİN LİRA YATIRILACAK
Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçim döneminde verdiği yılda 10 bin TL bayram ikramiyesi sözünü hatırlatarak, “Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda bu sözümüzü tuttuk ve birinci taksitini hesaplara yatırmıştık. Şimdi sıra Ramazan Bayramı’nda” dedi.
İKRAMİYE BAŞVURULARI BAŞLADI
İkramiye başvurularının Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü üzerinden alınmaya başlandığını belirten Aydar, tüm süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.