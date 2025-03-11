Kargolarda Yeni Dönem Resmen Başladı! Günlerce Kargo Bekleme Devri Kapanıyor: İşte Detaylar…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin kargo hizmetlerinde önemli bir yeniliğe imza attığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin kargo hizmetlerine ilişkin yeni bir dönemin başladığını açıkladı.
"Aynı Gün Teslim" ve "Yerinde Dağıtım" projeleriyle gönderilerin alıcılara çok daha hızlı ulaştırılacağını belirten Uraloğlu, bu yeniliklerin müşteri memnuniyetini artıracağını ve ülke genelinde geçerli olacağını vurguladı.
SAATTE 10 BİN ADET HIZLA ÇIKIYOR
Bakan Uraloğlu, PTT’nin lojistik alanında yaptığı yatırımlarla hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediğini ifade etti. Kargo Ayrım Sistemi sayesinde gönderilerin saatte 10 bin adetlik bir hızla işlendiğini belirten Uraloğlu, bu sayede teslimat sürelerinin kısaltılacağını söyledi.
PİLOT UYGULAMA BURSA’DA BAŞLADI
Yeni projelerin ilk adımı olarak, "Aynı Gün Teslim" hizmeti 13 Ocak 2025 itibarıyla Bursa’da hayata geçirildi. Pilot uygulama kapsamında, aynı il içinde yapılan e-ticaret gönderilerinin alıcıya aynı gün ulaştırıldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu, “Bursa’da pilot olarak başlattığımız Aynı Gün Teslim Projesi kapsamında, yaklaşık 4 bin gönderiyi kabul edildiği gün alıcısına ulaştırdık” dedi.
TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK
PTT'nin yeni teslimat modellerinin önümüzdeki dönemde diğer büyük şehirlere de yaygınlaştırılması planlanıyor.