Kargolarda Yeni Dönem Resmen Başladı! Günlerce Kargo Bekleme Devri Kapanıyor: İşte Detaylar…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin kargo hizmetlerine ilişkin yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

"Aynı Gün Teslim" ve "Yerinde Dağıtım" projeleriyle gönderilerin alıcılara çok daha hızlı ulaştırılacağını belirten Uraloğlu, bu yeniliklerin müşteri memnuniyetini artıracağını ve ülke genelinde geçerli olacağını vurguladı.