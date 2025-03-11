Eskişehir'e Yaz Erken Geldi: 27 Dereceyi Görecek

MGM, Eskişehir’de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrederek 27 derece seviyesine kadar çıkacağı belirtti.

Eskişehir'e Yaz Erken Geldi: 27 Dereceyi Görecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün hava durumuna ilişkin açıkladığı raporda, Eskişehir'de devam eden yüksek sıcaklıkların 27 dereceyi görmesi beklendiği belirtildi.

Eskişehir’de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi ve Sarıcakaya ilçesinde sıcaklığın 27 dereceye kadar çıkmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin az bulutlu ve açık olacağı, sabah saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2-4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, rüzgarın ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek sıcaklığın 27 derece ile Sarıcakaya ilçesinde, 24 derece ile Odunpazarı ilçesinde olacağı değerlendiriliyor.

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Kaynak: İHA

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