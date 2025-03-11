Sürücüler Dikkat! Bu Güzergahlar Kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı onarım, bakım ve yapım çalışmaları kapsamında kapatılan ve kontrollü geçiş sağlanan güzergahlar belli oldu.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Liman kavşakları 0-3. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde bant aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 22-23, Muğla-Denizli yolunun 53-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki istikamette servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çavdır-Tefenni yolunun 2-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 14 Mart'a kadar yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA