Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor

Hikâyelerde sade bir hayat süren genç kızların prenslerle evlenip saraylarda yaşadığı anlatılır. Ancak bu masalsı hayatın, kişisel özgürlüklerden ödün vererek sürdürüldüğünde hâlâ cazip olup olmadığı tartışma konusudur.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
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Bazı kadınlar lüks bir yaşam uğruna kendi isteklerini geri plana atabilirken, bazıları için özgürlük vazgeçilmezdir. Astrolog Lyudmila Bulgakova, hiçbir koşulda "altın kafese" razı olmayacak burç kadınlarını açıkladı.

Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 1

YAY KADINI: Ruhunu Kısıtlayan Her Şeye Karşı

Yay burcu kadını için güvenlik ve konfor önemli olsa da, özgürlüğü uğruna tüm bunlardan vazgeçebilir. Onun doğasında keşfetmek, yeni deneyimlere açık olmak ve sürekli hareket etmek vardır. Yay kadını, hayatının bir köşesinde “belirsizlik” olmasını tehdit değil, yaşamın tuzu olarak görür. Ona sınır çizmeye çalışanlar, özgürlüğüne müdahale edenler için sonuç pek iç açıcı olmaz.

KOVA KADINI: Kurallara Değil, İlhamına Uyar

Kova burcu kadınları sıradan kalıplara sığmaz. Onlar için bireysellik, hayatın merkezindedir. Başkalarının koyduğu kurallarla yaşamak ya da bir başkasının çerçevesine sığmak, Kova kadını için boğucu bir durumdur. En iyi fikirlerini, en yaratıcı projelerini ortaya koyabilmek için kendi yolunu çizmesi gerekir. Onu kısıtlayan bir ilişki, ne kadar gösterişli olursa olsun, onun için kabul edilemez.

Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 2

KOÇ KADINI: Yönü Kendi Seçmek İster

Koç burcu kadınları doğuştan liderdir ve karar alma süreçlerinde daima ön planda olmayı isterler. Onlara göre hayat, başkasının rehberliğinde yaşanacak bir yolculuk değil; kendi kontrolünde ilerlemeleri gereken bir mücadeledir. Lüks, konfor ya da rahatlık, kendi rotalarından vazgeçmeleri anlamına geliyorsa hiçbir anlam ifade etmez. Koç kadınını dizginlemek, bir süreliğine mümkün olsa da, bu onun doğasına aykırıdır ve er ya da geç içsel huzursuzluk baş gösterir.

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