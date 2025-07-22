Ne 50 Ne 100! 700 Mağazası Birden Kapandı: Perakende Devinin İflası Piyasada Tüm Dengeleri Değiştirdi

18 Temmuz 2025’te mahkemeye sunulan 12. ek kapanış listesinde, son 17 mağazanın da kapatılması için izin istendi. Böylece toplam kapanan mağaza sayısı 1.219’a yükseldi. Şirketin yalnızca 21 mağazası hizmet vermeye devam ediyor ve yeni kapanış başvurularının da yolda olduğu bildiriliyor.

Kapatılması istenen mağazalar arasında Washington'da 10, New York ve Oregon'da 2’şer, Maryland, New Hampshire ve Ohio’da ise birer şube yer alıyor. Şirket şimdiye kadar 15 eyalette toplam 1.202 mağazanın kapatılması için resmi süreç başlattı.