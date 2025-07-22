Ne 50 Ne 100! 700 Mağazası Birden Kapandı: Perakende Devinin İflası Piyasada Tüm Dengeleri Değiştirdi
Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende sektörü ciddi bir çalkantıdan geçiyor. Son iki yılda ardı ardına gelen iflaslar, yüzlerce mağazanın kapanmasıyla sonuçlandı. Yüksek enflasyon, artan kira yükleri, faiz oranlarındaki yükseliş ve perakende hırsızlıklarındaki artış, sektörün dev isimlerini iflasın eşiğine sürükledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Kutlama ve parti ürünleriyle bilinen Party City, 21 Aralık 2024'te ikinci kez iflas koruması için başvuruda bulundu. Şirket, bu sürecin ardından 2025 boyunca 700'den fazla mağazasını kapatma kararı aldı. Şirket tamamen ortadan kaybolmasa da sadece 26 adet franchise mağazası faaliyetini sürdürüyor.
BİG LOTS ANLAŞMA SAĞLAYAMADI
Ev eşyaları alanında faaliyet gösteren Big Lots da, 9 Eylül 2024’te iflas başvurusunda bulunarak varlıklarını 760 milyon dolarlık bir anlaşmayla Nexus Capital Management’a devretmeyi planladı. Ancak bu anlaşma aralık ayında iptal edildi. Bunun ardından şirket, 1.392 mağazasının kapatılması sürecine girdi. Dağıtım merkezleri ve fikri mülkiyetleri, Gordon Brothers Retail Partners aracılığıyla başka şirketlere devredilmeye başlandı. Variety Wholesalers’a ise 400 mağazaya kadar satış yapılması öngörülüyor.
FOREVER 21 VE JOANN DA İFLAS KERVANINA KATILDI
2025 yılı, yalnızca Party City ve Big Lots için değil, diğer önemli zincirler için de iflas yılı oldu. El işi ve kumaş ürünleriyle tanınan Joann, 15 Ocak'ta iflas sürecine girerken; gençler arasında popüler olan Forever 21, 16 Mart’ta altı yıl içinde ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. Bu süreçte toplamda 350’den fazla mağaza kapanmak zorunda kaldı.
RİTE AİD TAMAMEN ÇEKİLİYOR
Perakende eczane devi Rite Aid, sektördeki en büyük kayıplardan birini yaşayan şirket oldu. İlk iflasını 15 Ekim 2023’te açıklayan firma, bu süreçte 800 mağazasını kapatmış ve yeniden yapılanma yoluna gitmişti. Ancak sonuç alınamayınca, 5 Mayıs 2025’te “New Rite Aid LLC” adıyla ikinci kez iflas başvurusu yapıldı. Mevcut 1.240 mağazanın tamamen kapanacağı belirtildi.
18 Temmuz 2025’te mahkemeye sunulan 12. ek kapanış listesinde, son 17 mağazanın da kapatılması için izin istendi. Böylece toplam kapanan mağaza sayısı 1.219’a yükseldi. Şirketin yalnızca 21 mağazası hizmet vermeye devam ediyor ve yeni kapanış başvurularının da yolda olduğu bildiriliyor.
Kapatılması istenen mağazalar arasında Washington'da 10, New York ve Oregon'da 2’şer, Maryland, New Hampshire ve Ohio’da ise birer şube yer alıyor. Şirket şimdiye kadar 15 eyalette toplam 1.202 mağazanın kapatılması için resmi süreç başlattı.