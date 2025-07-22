O İlçe 82'nci İl Olmaya Hazırlanıyor! Plakası Dahil Her Şey Tamam: Nefesler Tutuldu, Büyük Günü Bekliyor

ERCİŞ'İN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Sahip olduğu nüfus büyüklüğü, ekonomik dinamizm ve kamu hizmetlerindeki gelişmişlik seviyesiyle Erciş, Doğu Anadolu Bölgesi’nde il olmayı en çok hak eden ilçelerden biri olarak değerlendiriliyor. İl statüsüne geçişin, sadece bölge için değil, ülke genelinde de dengeli kalkınmaya katkı sağlayacak önemli bir adım olacağı belirtiliyor. Gözler şimdi, 2025 yılında yapılacak olası idari düzenlemelere çevrilmiş durumda.