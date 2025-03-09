Bolu’da ‘Baharın Müjdecisi’ Çiçek Açtı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan dağ yamaçlarında adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak bilinen çiğdem çiçekleri, toprak üstünde kendini göstermeye başladı.

Bolluk ve bereket açısından büyük bir önem atfedilen çiğdem çiçekleri, kısa boylarına rağmen sarı ve mor renkleriyle görenlerin gözlerini şenlendiriyor.

Kaynak: İHA