Kadınlar Gününde Öldürülmüştü: Merve Nur Cinayetinde Şoke Eden Ayrıntı

Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin girişindeki kafede otururken, tanımadığı bir saldırganın tabancasından açılan ateşle öldürülen 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık toprağa verildi. Olayda yaralanan S.K. isimli kişi ise saldırgan B.A. ile arkadaş olduklarını, gündüz telefonda tartıştıktan sonra, akşam bulundukları mekanı sosyal medyada paylaştıktan sonra saldırıya uğradığını anlattı. Saldırgan, bugün yakalanarak gözaltına alındı.

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Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetleri, kararlı bir mücadele yürütülmeyip aksine "iyi hal" indirimi gibi uygulamalar gerçekleştirilmesi nedeniyle toplumun bir gerçeği haline geldi. Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de Diyarbakır’da bir kadın daha öldürüldü.

Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede, B.A. (25) tarafından dışarından tabancayla ateş açıldı. Tabancadan çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın (22) boynuna isabet ederken, S.K. (21) de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadınlar Gününde Öldürülmüştü: Merve Nur Cinayetinde Şoke Eden Ayrıntı - Resim : 1

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Merve Nur Yararlık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Merve Nur Yararlık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

FOTOĞRAF PAYLAŞTIKTAN SONRA OLDU

S.K.’nin hastanedeki tedavisi sürerken, alınan ifadesinde şüpheli B.A. ile arkadaş oldukları, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan sonra, olayın meydana geldiğini söyledi.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan ve birçok suçtan kaydı bulunan saldırganı bugün yakaladı. Gözlatına alınan B.A., ilk ifadesinde S.K.’ya ateş ettiğini Merve Nur’u ise yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

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Kaynak: DHA

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