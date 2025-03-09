TEM Otoyolu'nda Feci Kaza, Defalarca Takla Attı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde saat 18.45 sıralarında, İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dinlenme tesisi önündeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak taklalar attı. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan E.D. ve A.K olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan M.B. de, tedavi altına alındığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA