Vedat Milor'dan 'Kent Lokantası' Soruşturmasına İlk Açıklama

Vedat Milor, Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı 'Kent Lokantası' soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Vedat Milor, "Prensiplerimi hatırlatmak isterim; Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Vedat Milor'dan 'Kent Lokantası' Soruşturmasına İlk Açıklama

Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor, ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Üsküdar Kent Lokantasını ziyaret etmiş ve bu deneyimini "40 liraya dört çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı videosuyla YouTube hesabından paylaşmıştı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı "örtülü reklam" iddiasıyla Milor hakkında inceleme başlattı. Bakanlık, inceleme kapsamında Milor'dan, "Kent Lokantası" ile herhangi bir reklam anlaşması yapıp yapmadığına dair belgeleri, videonun başka medya organlarında yayınlanıp yayınlanmadığını ve gelir durumunu gösteren evrakları talep etti.

Vedat Milor'dan soruşturmaya ilişkin ilk açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Vedat Milor, şu ifadeleri kullandı:

"Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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