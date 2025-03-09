Ağrı Valisinden Huzurevine İftar Ziyareti
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Huzurevi Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirerek yaşlılarla iftar programında buluştu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, huzurevinde ikamet eden vatandaşlarla aynı sofrada oruçlarını açarak, onların istek ve taleplerine kulak verdi.
Yaşlılarla yakından ilgilenen Koç çifti, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak, hayırlı Ramazanlar dileğinde bulundu.
Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden huzurevi sakinleri, Vali Koç ve eşine teşekkür ederek, Ramazan ayının huzur ve bereket getirmesini diledi.
Kaynak: İHA