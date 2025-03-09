Bakan Fidan'dan Lazkiye'deki Olaylarla İlgili Açıklama: 'Yaşananlar Provokasyon!'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da "Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye Toplantısı"nda konuştu. Bakan Fidan, Lazkiye'de son olarak ortaya çıkan ve Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırıların "provokasyon" olduğunu söyledi.

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Bakan Fidan'dan Lazkiye'deki Olaylarla İlgili Açıklama: 'Yaşananlar Provokasyon!'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Amman'da, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnanlı yetkililer ile beraber, bölgesel güvenlik konularının ele alındığı toplantıya katıldı.

Fidan, Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.

Terörle mücadele de dahil Suriye'nin istikrarına yönelik konuları ve bölgesel terör faaliyetlerini masaya yatırdıklarını dile getiren Fidan, "Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmak, istikrarlaştırıcı bütün faaliyetlerini desteklemek konusunda tabii ki kararlılığımız var" ifadelerini kullandı.

Lazkiye'deki olaylara ilişkin konuşan Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz" diyerek, Suriye'de bulunan Alevi, Hristiyan, Dürzi ve Nusayrilerin provokasyonlardan uzak durmasının önemli olduğunu söyledi.

Bölge ülkeleri ve Türkiye'nin, Suriye'de istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemediğinin altını çizen Fidan, sivil halkın can, mal ve kültürel haklarının kutsal olduğunu her platformda savunduklarını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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