Hakkarili Erdaş’tan Büyük Başarı

8. sınıf öğrencisi olan Fidan Erdaş, yarışmada elde ettiği dereceyle hem okulunu hem de Hakkâri’nin göğsünü kabarttı.

Bu önemli başarı, bölgedeki genç yeteneklerin sanat ve edebiyata olan ilgisini ortaya sererken, öğrencinin azmi ve başarısı da büyük övgü topladı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencileri Fidan Erdaş’ı tebrik ederek, onun bu başarısının diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacağını ifade etti.

Kaynak: İHA