Hakkarili Erdaş’tan Büyük Başarı
Çanakkale Savaşları’nın 110. Yıldönümü kapsamında Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalara katılan Hakkari’nin Çalışanlar Köyü Halil Sever Ortaokulu öğrencisi Fidan Erbaş, hikaye dalında Türkiye 3.’lüğü elde etmeyi başardı.
8. sınıf öğrencisi olan Fidan Erdaş, yarışmada elde ettiği dereceyle hem okulunu hem de Hakkâri’nin göğsünü kabarttı.
Bu önemli başarı, bölgedeki genç yeteneklerin sanat ve edebiyata olan ilgisini ortaya sererken, öğrencinin azmi ve başarısı da büyük övgü topladı.
Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencileri Fidan Erdaş’ı tebrik ederek, onun bu başarısının diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacağını ifade etti.
Kaynak: İHA
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