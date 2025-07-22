Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden ayrılacağı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Ali Koç
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Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor - Resim: 1

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

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Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor - Resim: 2

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin başındaki başkanlık döneminde hiç şampiyonluk yaşayamaması nedeniyle eleştirilerin odağındaki Ali Koç ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor - Resim: 3

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, 2022’den bu yana Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Ali Koç’un görevden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

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Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor - Resim: 4

Geçen sezon ezeli rakip Galatasaray hariç tüm takımların desteği ile yeniden başkan seçilen Ali Koç’un 29 Temmuz’daki Genel Kurul’da görevinden ayrılacağı belirtildi.

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Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor - Resim: 5

Kulüpler Koç’un devam etmesi yönünde çağrı yaparken, Fenerbahçe Başkanının bu görevden ayrılacağı kaydedildi.

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