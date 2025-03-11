Ramazan Bayramı Resmi Tatil Takvim Belli Oldu! Bayram Tatili Hangi Günler Olacak?
Ramazan ayına girilmesiyle birlikte, Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği araştırılıyor. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan arefesi tatil mi? İşte bütün detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin süresi ve tarihleri merak konusu oldu. Bayram planları yapmak isteyen vatandaşlar, tatilin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. İşte 2025 yılı Ramazan Bayramı tatil takvimi…
2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Ancak hafta sonu tatiliyle birleşmediği için tatil süresi uzamayacak. Resmi tatil takvimine göre:
Arefe Günü (29 Mart Cumartesi): Yarım gün tatil
Bayramın 1. Günü (30 Mart Pazar): Tam gün tatil
Bayramın 2. Günü (31 Mart Pazartesi): Tam gün tatil
Bayramın 3. Günü (1 Nisan Salı): Tam gün tatil
Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışanlar için tatil 29 Mart Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. 2 Nisan Çarşamba günü ise iş hayatı normal seyrine dönecek.
ÖĞRENCİLER İÇİN ARA TATİL AVANTAJI
2025 Ramazan Bayramı tatili, Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimiyle örtüşüyor. Okullarda ikinci dönem ara tatili, 28 Mart Cuma günü ders bitimiyle başlayacak ve 7 Nisan Pazartesi günü eğitime devam edilecek. Bu durumda, öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı elde edecek.
2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün Tatil)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı
TATİL SÜRESİ UZAYACAK MI?
Şu an için resmi takvime göre tatil süresi 3,5 gün olarak belirlenmiş durumda. Eğer kamu çalışanlarına veya özel sektör çalışanlarına ek tatil günü verilirse, süre uzayabilir. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.