Ramazan Bayramı Resmi Tatil Takvim Belli Oldu! Bayram Tatili Hangi Günler Olacak?

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte, Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği araştırılıyor. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? Ramazan arefesi tatil mi? İşte bütün detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

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Ramazan Bayramı Resmi Tatil Takvim Belli Oldu! Bayram Tatili Hangi Günler Olacak? - Resim: 1

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin süresi ve tarihleri merak konusu oldu. Bayram planları yapmak isteyen vatandaşlar, tatilin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. İşte 2025 yılı Ramazan Bayramı tatil takvimi…

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Ramazan Bayramı Resmi Tatil Takvim Belli Oldu! Bayram Tatili Hangi Günler Olacak? - Resim: 2

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Ancak hafta sonu tatiliyle birleşmediği için tatil süresi uzamayacak. Resmi tatil takvimine göre:

Arefe Günü (29 Mart Cumartesi): Yarım gün tatil

Bayramın 1. Günü (30 Mart Pazar): Tam gün tatil

Bayramın 2. Günü (31 Mart Pazartesi): Tam gün tatil

Bayramın 3. Günü (1 Nisan Salı): Tam gün tatil

Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışanlar için tatil 29 Mart Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. 2 Nisan Çarşamba günü ise iş hayatı normal seyrine dönecek.

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Ramazan Bayramı Resmi Tatil Takvim Belli Oldu! Bayram Tatili Hangi Günler Olacak? - Resim: 3

ÖĞRENCİLER İÇİN ARA TATİL AVANTAJI

2025 Ramazan Bayramı tatili, Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimiyle örtüşüyor. Okullarda ikinci dönem ara tatili, 28 Mart Cuma günü ders bitimiyle başlayacak ve 7 Nisan Pazartesi günü eğitime devam edilecek. Bu durumda, öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı elde edecek.

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Ramazan Bayramı Resmi Tatil Takvim Belli Oldu! Bayram Tatili Hangi Günler Olacak? - Resim: 4

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün Tatil)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

TATİL SÜRESİ UZAYACAK MI?

Şu an için resmi takvime göre tatil süresi 3,5 gün olarak belirlenmiş durumda. Eğer kamu çalışanlarına veya özel sektör çalışanlarına ek tatil günü verilirse, süre uzayabilir. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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