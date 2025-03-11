Ramazan Bayramı Resmi Tatil Takvim Belli Oldu! Bayram Tatili Hangi Günler Olacak?

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün Tatil)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

TATİL SÜRESİ UZAYACAK MI?

Şu an için resmi takvime göre tatil süresi 3,5 gün olarak belirlenmiş durumda. Eğer kamu çalışanlarına veya özel sektör çalışanlarına ek tatil günü verilirse, süre uzayabilir. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.