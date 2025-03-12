Bursa'da Genç Mühendis Feci Şekilde Can Verdi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yer alan krom fabrikasında korkunç bir olay yaşandı. Taş kırma makinesinin içine düşen 33 yaşındaki mühendis hayatını kaybetti.
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde faaliyet gösteren Ferro krom fabrikasında sabah saatlerinde yaşanan olay kan dondurdu. Fabrikada görevli 33 yaşındaki mühendis Çağrı Baş, taş kırma ve eleme makinesinin içine düştü.
Feci şekilde hayatını kaybeden mühendisin eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Mühendisin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürülürken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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