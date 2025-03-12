Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 5 Yaralı, 5 Gözaltı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, iki aile arasında yıllardır süregelen arazi anlaşmazlığı dün kanlı bir kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralanırken 5 kişi gözaltına alındı.

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Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 5 Yaralı, 5 Gözaltı

Kuşlukçayırı Mahallesi’nde, Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde yaşayan aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda S.P., Ş.G., İ.G., B.G. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Mahallede yükselen silah sesleri üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Ş.G., ambulans helikopterle Bağlar ilçesindeki heliport alanına, oradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 5 Yaralı, 5 Gözaltı - Resim : 1

Jandarma ekipleri, olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bölgede tansiyonun yüksek olduğu ve güvenlik güçlerinin olası yeni olaylara karşı teyakkuzda olduğu bildirildi.

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Kaynak: DHA

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