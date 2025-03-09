Kavga Sonrası Masaya Oturdu, 1 Saat Sonra Öldü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, restoran önünde yaşanan kavganın ardından fenalaşan 60 yaşındaki Mustafa Ayran, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kavga Sonrası Masaya Oturdu, 1 Saat Sonra Öldü

Olay, 7 Mart’ta Küçükkuyu’da meydana geldi. İddiaya göre, yemek yemek için restorana gelen Mustafa Ayran, henüz bilinmeyen bir nedenle dışarıda bir grupla tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine darbedildiği öne sürülen Ayran, daha sonra restorana girerek masasına oturdu. Ancak yaklaşık bir saat sonra aniden rahatsızlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayran, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kavga Sonrası Masaya Oturdu, 1 Saat Sonra Öldü - Resim : 1

1 KİŞİ ARANIYOR

Olay sonrası M.B., Ş.T., S.A. ve K.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgaya karıştığı öne sürülen A.Ç.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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