Kavga Sonrası Masaya Oturdu, 1 Saat Sonra Öldü

Olay, 7 Mart’ta Küçükkuyu’da meydana geldi. İddiaya göre, yemek yemek için restorana gelen Mustafa Ayran, henüz bilinmeyen bir nedenle dışarıda bir grupla tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine darbedildiği öne sürülen Ayran, daha sonra restorana girerek masasına oturdu. Ancak yaklaşık bir saat sonra aniden rahatsızlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayran, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ ARANIYOR

Olay sonrası M.B., Ş.T., S.A. ve K.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgaya karıştığı öne sürülen A.Ç.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA