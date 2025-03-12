Samsun'da Çocuklara Yönelik 'Tekne Orucu' Etkinliği Düzenlendi

Hacı Fatma Kahraman 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar öğle vaktine kadar oruç tutarak ramazan ayının ruhunu yaşadı. Ardından oruçlarını açan minik öğrenciler, "Ramazan Sokağı" etkinliklerine katılarak çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

GELENEKSEL İKRAMLAR DAĞITILDI

Hacivat-Karagöz gösterisi ve çeşitli oyunlarla eğlenen çocuklara Osmanlı şerbeti, Osmanlı macunu ve pamuk şekeri gibi geleneksel lezzetler ikram edildi. Etkinlik, çocukların ramazan sevincini daha yakından hissetmeleri için özenle hazırlandı.

"MANEVİ DEĞERLERİ AKTARMAK ÖNCELİĞİMİZ"

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, her yıl çocuklara yönelik düzenlenen ramazan etkinliklerinin bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Tekne orucu dediğimiz sembolik bir etkinlikle çocuklara oruç kavramını, iftar ve sahur gibi ramazana özgü değerleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle ramazan ayının bereketini ve manevi yönünü onlarla birlikte yaşıyoruz. En büyük hedefimiz, çocuklarımızı manevi değerleri bilen, Rabbini, Peygamberini, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir." dedi.

Etkinliğe İlçe Müftüsü Ömer Yay, Kur'an kursu öğreticileri ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA