Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Açıklandı

Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 2 bin 762 lira 25 kuruş, en düşük fiyatı ise 150 lira olarak belirlendi.

Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 12,8 azalarak 1 milyar 131 milyon 517 bin 381 lira seviyesine geriledi.

ELEKTRİK FİYATLARINDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 762 lira 25 kuruş, en düşük saat 12.00'de 150 lira olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1810 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1796 lira 84 kuruş olarak hesaplandı.

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 2 bin 799 lira 99 kuruş, en düşük fiyatı ise 500 lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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