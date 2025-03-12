İmamoğlu’na 'Sahte Diploma' Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme! Başsavcılıktan İkinci Talep

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında İstanbul Üniversitesine ikinci kez yazı göndererek işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.

İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna dair iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ederken, savcılık sürecin hızlandırılması için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden başvuruda bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin yapılan ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan rapordaki tespitler doğrultusunda "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda, 5 Mart’ta İmamoğlu’nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazıda, YÖK'ün raporuna dayanarak, soruşturma konusu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığını belirtmişti.

Raporda yer alan bilgiler doğrultusunda, yatay geçiş işlemlerinde yabancı yükseköğretim kurumlarının tanınırlığının şart koşulduğu, ancak University College of Northern Cyprus (UCNC) adlı kurumun tanınırlığının bulunmadığı ifade edilmişti. Bu nedenle, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığının, YÖK kararlarına uygun şekilde hareket etmediği değerlendirmesi yapılmıştı.

Başsavcılık yazısında, "YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir" denilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

Kaynak: AA