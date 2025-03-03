Ekrem İmamoğlu'ndan YÖK Raporu'na Suç Duyurusu

Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK Raporu’na ilişkin harekete geçti. İmamoğlu, yarın suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

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Ekrem İmamoğlu'ndan YÖK Raporu'na Suç Duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK Raporu’na ilişkin suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddia edilmiş, İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma açılmıştı.

İmamoğlu hakkındaki 'sahte diploma' iddialarına ilişkin İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada gerekli incelemelerin yapılacağını ifade edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi" iddialarını yalanlayarak, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin istenmediğini açıklamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da iddiaları yalanlayarak konuya ilişkin belgelerin istendiğini belirtmişti.

Son olarak İmamoğlu’nun avukatları diplomanın iptal edileceği ya da sahte olduğu yönünde haber yapan 14 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında dava açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

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