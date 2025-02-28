Ekrem İmamoğlu 14 Kişi İçin Harekete Geçti, 'Sahte Diploma' İddialarına Dava

İmamoğlu’nun avukatları harekete geçti. Diplomanın iptal edileceği ya da sahte olduğu yönünde haber yapan 14 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında dava açıldı. Söz konusu kişiler arasında Nedim Şener, Tolgahan Erdoğan gibi isimler de bulunuyor.

Eda Narin Eda Narin
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Ekrem İmamoğlu 14 Kişi İçin Harekete Geçti, 'Sahte Diploma' İddialarına Dava

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, diplomasının sahte olduğu ve iptal edileceği yönünde gerçek dışı haber yapan kişilere dava açtı. Söz konusu dava dilekçesinde haberleri yapan kişilerin “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu işlendiği belirtildi. Buna göre dilekçede aralarında Nedim Şener, Halit Turan, Tolgahan Erdoğan gibi isimlerin de olduğu 14 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında şikayette bulunuldu.

Dava dilekçesinde Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı aday adayı olduğu hatırlatıldı. Söz konusu haberler Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde aday adaylık başvurusunun ardından yapılmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun avukatları İBB Fuaye salonunda yaptığı açıklamada tüm belgeleri paylaşarak söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Ekrem İmamoğlu 14 Kişi İçin Harekete Geçti, 'Sahte Diploma' İddialarına Dava - Resim : 1

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Diplomanın iptali ilişkin haberler üniversiteler arası denklik ve puan durumuna dayanıyordu. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptığı yıl söz konusu üniversitelerden geçişi engelleyen bir huşu bulunmazken, üniversitede oluşturulan kurul İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 öğrencinin oy birliğiyle İstanbul Üniversitesi’ne geçiş kararı verdiğine ilişkin belge de kamuoyu ile paylaşıldı.

Avukatların verdiği dilekçede sırayla şu isim ve hesaplar hakkında şikayette bulunuldu:

Umut Mürare
Halit Turan
Kenan Kıran
Burak Doğan
Tolgahan Erdoğan
@dava_adami_ x hesabı
Zeki Bahçe
Nedim Şener
@atlashbr x hesabı
Emre Erciş
@TurKulis x hesabı
@sabriamcaparodi x hesabı
@trxhaber x hesabı
Berk Dokucu

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Nedim Şener
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