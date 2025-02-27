Cevdet Yılmaz İngiliz Milletvekili Khan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiliz milletvekişi Afzhal Khan ile görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama paylaşan Yılmaz, "30 Milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizle Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığı her geçen gün daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz İngiliz Milletvekili Khan ile Görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avam Kamarası üyesi Milletvekili Afzhal Khan ile görüştü.

Londra’da Avam Kamarası üyesi Milletvekili Afzhal Khan ile görüşmesinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yılmaz, "Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi, Milletvekili Sn. Afzhal Khan’ı kabulümüzde ticari ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak adımları değerlendirdik.

Sayın Khan ile görüşmemizde, 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi, start-up ekosistemi, fintech ve dijital hizmetler alanında iş birliğimizi ele aldık. 30 Milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizle Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığı her geçen gün daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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