MHP'den Çarpıcı 'Fatih Erbakan' Kararı

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Necmettin Erbakan'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle oğlu Fatih Erbakan'ı aradığını; ancak geri dönüş olmadığını ve bu nedenle görüşme talebinin geri çekildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
MHP'den Çarpıcı 'Fatih Erbakan' Kararı

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Necmettin Erbakan'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle oğlu Fatih Erbakan'ı aradığını; ancak geri dönüş olmadığını ve bu nedenle görüşme talebinin geri çekildiğini açıkladı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan Beyefendi'nin vefatının 14'üncü yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış; ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır. Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan Beyefendi'ye bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

MHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Yeni AçıklamaMHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Yeni AçıklamaSiyaset

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi, Tüketenlere Hastalık Uğramıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi, Tüketenlere Hastalık Uğramıyor
MHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama MHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama
Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor
Tarihi Çağrı Başladı: İşte İmralı'dan İlk Fotoğraf... İmralı Heyeti Açıklama Yapıyor Tarihi Çağrı Geldi... 'PKK KENDİNİ FESHETSİN'
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emeklilik Hayali Kuranlara Kara Haber Verdi: 'Sorun Daha Büyüyecek' Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı!
Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle
'İmamoğlu' Toplantısına Katılmadı, Dakikalar Sonra Açıklama Geldi! Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Sözler Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Sözler
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Ayrılık