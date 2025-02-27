MHP'den Çarpıcı 'Fatih Erbakan' Kararı

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Necmettin Erbakan'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle oğlu Fatih Erbakan'ı aradığını; ancak geri dönüş olmadığını ve bu nedenle görüşme talebinin geri çekildiğini açıkladı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan Beyefendi'nin vefatının 14'üncü yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış; ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır. Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan Beyefendi'ye bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA