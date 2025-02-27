Terör Örgütü Lideri Öcalan'ın Fesih Çağrısı Sonrası AKP'den İlk Açıklama

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte fesih çağrısı sonrası AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız, gerçekleşecek mi buna bakacağız. Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak. Yapılabilecek provokasyonlara dikkat edilmeli" dedi.

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Terör Örgütü Lideri Öcalan'ın Fesih Çağrısı Sonrası AKP'den İlk Açıklama

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Kaynak: AA

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