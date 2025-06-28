Venedik'te Yılın Düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Evlendi

PROTESTO EDİLİYORDU

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in Venedik’te gerçekleştirdiği düğün, sadece bir magazin olayı değil, aynı zamanda kentte sosyal ve politik tartışmaları da beraberinde getirdi. Düğüne haftalar kala “Bezos’a yer yok” sloganlarıyla protestolar başlamış, kentin farklı noktalarına afişler asılmış ve Rialto Köprüsü’ne pankartlar yerleştirilmişti. 23 Haziran’da Greenpeace Italia ve “Everyone Hates Elon” isimli grup, Aziz Mark Meydanı’nda “Düğününüz için Venedik’i kiralayabiliyorsanız, daha fazla vergi de ödeyebilirsiniz” yazılı büyük bir pankart açtı; bu pankart polis tarafından toplatıldı.