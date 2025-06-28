Venedik'te Yılın Düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Evlendi
Amazon'un kurucusu, ABD'li milyarder Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez, İtalya'nın meşhur şehri Venedik'te dünyaevine girdi. Çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim de katıldı. 'Yılın düğünü' haftalardır kentte protesto ediliyordu. Öte yandan Bezos'un Venedik'te 3 gün sürecek düğünü için 20 ila 30 milyon euro harcadığı belirtildi.
Kaynak: AA
Venedik başta olmak üzere dünya kamuoyunda haftalardır gündemden düşmeyen 'yılın düğünü' dün akşam gerçekleşti. 61 yaşındaki ünlü iş insanı Jeff Bezos ile 55 yaşındaki Lauren Sanchez, Venedik'in San Giorgio Adası'nda İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri altında ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı bir düğünle evlendi.
Çiftin düğünü basına kapalı gerçekleşti. Lauren Sanchez, evliliklerini Instagram hesabından paylaştığı bir kare fotoğrafla duyurdu Ayrıca Sanchez, soyadı kısmına "Bezos"u da ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.
Ayrıca Lady Gaga'nın da Cumartesi günü çift için özel bir konser vereceği duyuruldu.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Venedik Marco Polo Havalimanı'na Bezos'un düğünü için 90 kadar özel iş jetinin geldiği belirtildi.
Düğünleri kentte pek çok tartışmaya yol açsa da Bezos ve Sanchez çifti, davetlilerden kendilerine düğün hediyesi vermek yerine Venedik’in yararına kullanılacak hayır işi olarak bağış yapmasını istedi.
Bezos ve Sanchez'in düğünü için çok sayıda gazeteci de Venedik'e giderken, foto muhabiri ve kameramanlar hem gelin ve damadı hem de ünlü konuklarını, kentin kanallarında da kullanılan küçük teknelerle yakından takip etti.
MİLYONLARCA EURO HARCADI
Basında çıkan diğer haberlerde, Forbes'a göre, 215 milyar dolarlık mal varlığıyla dünyanın üçüncü en zengin kişisi olan Jeff Bezos'un, "Venedik'te toplamda 3 günlük düğünü için 20 ila 30 milyon euro harcamış olabileceği, bunun şahsi mal varlığına çok da büyük bir yük getirmediği" yorumları yer aldı.
PROTESTO EDİLİYORDU
Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in Venedik’te gerçekleştirdiği düğün, sadece bir magazin olayı değil, aynı zamanda kentte sosyal ve politik tartışmaları da beraberinde getirdi. Düğüne haftalar kala “Bezos’a yer yok” sloganlarıyla protestolar başlamış, kentin farklı noktalarına afişler asılmış ve Rialto Köprüsü’ne pankartlar yerleştirilmişti. 23 Haziran’da Greenpeace Italia ve “Everyone Hates Elon” isimli grup, Aziz Mark Meydanı’nda “Düğününüz için Venedik’i kiralayabiliyorsanız, daha fazla vergi de ödeyebilirsiniz” yazılı büyük bir pankart açtı; bu pankart polis tarafından toplatıldı.
Düğün haftasında da protestolar devam etti. Küçük bir grup Aziz Mark Meydanı’nda eylem yaparken, bazı göstericiler meydandaki direklere tırmanmaya çalışınca polis müdahalesiyle karşılaştı. Akşam saatlerinde çan kulesine lazerle “Krallara hayır, Bezos’a hayır” mesajı yansıtıldı. Bugün için de yeni bir gösteri planlandığı açıklandı.
HÜKÜMET MEMNUN
Öte yandan Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro ve İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche, düğünün kente sağladığı tanıtım ve ekonomik katkılardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Bakan Santanche, bu tür etkinliklerin “İtalya’nın uluslararası turizm manzarasında merkezî rolünü güçlendirdiğini, istihdam ve görünürlük yarattığını” savundu. Resmî makamlar, protestolara rağmen düğünü turizm açısından bir fırsat olarak değerlendirdi.