Maydonoz Döner Operasyonunda Yeni Gelişme: 32 Kişi Tutuklandı

Maydonoz Döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 44 şüpheliden 32’si tutuklandı. Savcılık, şirket hesaplarından KHK’lı personele “bağış” adıyla para aktarıldığını ve 29 şubede gayriresmi FETÖ ortaklıkları kurulduğunu tespit etti. TMSF’nin kayyım atadığı markayla ilgili incelemeler MASAK raporlarıyla derinleştiriliyor.

Maydonoz Döner Operasyonunda Yeni Gelişme: 32 Kişi Tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım atadığı döner zinciri Maydonoz Döner'e yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden 42'si, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlik, 32 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce TMSF tarafından kayyım atanan firma yetkililerinin şahsi ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağını artırmak ve örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

Restoran zincirinin 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları detaylıca incelendi. Toplam 29 şubenin, ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayriresmi ortaklıkla istihdam sağladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul, Aydın, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve İzmir'de operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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