Gözler İmralı Heyetinin Açıklamasındayken AKP Cephesinden Dikkat Çeken Karar

DEM Parti'nin İmralı heyeti bugün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüştü. İmralı Cezaevi'nde gerçekleşen görüşme saat 14.30 civarında sona erdi ve heyet İstanbul'a döndü. DEM Parti İmralı heyeti saat 17.00'de bir açıklama yapacak. Açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tarihi bir ağrı yapması bekleniyor.

Tüm gözler İmralı heyetinin yapacağı açıklamaya çevrilmişken AKP'den dikkat çeken bir adım geldi. AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın saat 17.30'da AKP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacağı öğrenildi. Ala'nın açıklamasının İmralı heyetinin yapacağı açıklamayla ilgili olması bekleniyor.

AÇIKLAMA ÖNCESİ ADALET BAKANI TUNÇ İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Ala, yapacağı açıklama öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Tunç, o anlara ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Efkan Âlâ ile bir araya geldik. Ülkemiz ve milletimiz için yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Genel Başkanvekilimiz Sayın Efkan Âlâ’ya görevinde üstün muvaffakiyetler diliyor, misafirperverliği için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi