Gözler İmralı Heyetinin Açıklamasındayken AKP Cephesinden Dikkat Çeken Karar

Tüm gözler DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme sonrası yapacağı görüşmeye çevrilmişken; AKP cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın saat 17.30'da genel merkezde açıklama yapacağı öğrenildi. Öte yandan Ala, açıklama öncesi Adalet Bakanı Tunç ile görüştü.

Son Güncelleme:
Gözler İmralı Heyetinin Açıklamasındayken AKP Cephesinden Dikkat Çeken Karar

DEM Parti'nin İmralı heyeti bugün terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüştü. İmralı Cezaevi'nde gerçekleşen görüşme saat 14.30 civarında sona erdi ve heyet İstanbul'a döndü. DEM Parti İmralı heyeti saat 17.00'de bir açıklama yapacak. Açıklamada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tarihi bir ağrı yapması bekleniyor.

Tüm gözler İmralı heyetinin yapacağı açıklamaya çevrilmişken AKP'den dikkat çeken bir adım geldi. AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın saat 17.30'da AKP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapacağı öğrenildi. Ala'nın açıklamasının İmralı heyetinin yapacağı açıklamayla ilgili olması bekleniyor.

AÇIKLAMA ÖNCESİ ADALET BAKANI TUNÇ İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Ala, yapacağı açıklama öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Tunç, o anlara ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkanvekilimiz Sayın Efkan Âlâ ile bir araya geldik. Ülkemiz ve milletimiz için yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Genel Başkanvekilimiz Sayın Efkan Âlâ’ya görevinde üstün muvaffakiyetler diliyor, misafirperverliği için teşekkür ediyorum."

Gözler İmralı Heyetinin Açıklamasındayken AKP Cephesinden Dikkat Çeken Karar - Resim : 1

DEM Parti Heyeti Dönüş Yolunda... Açıklamaya Saatler KaldıDEM Parti Heyeti Dönüş Yolunda... Açıklamaya Saatler KaldıSiyaset

DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Çağrı Ne Zaman Gelecek?DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Çağrı Ne Zaman Gelecek?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKP İmralı Abdullah Öcalan Efkan Ala DEM Parti
Son Güncelleme:
Özgür Çelik'ten 'Beykoz' Çıkışı! 'Korkacak Bir Şeyimiz Yok' Özgür Çelik'ten 'Beykoz' Çıkışı! 'Korkacak Bir Şeyimiz Yok'
İmamoğlu'na 'Bilirkişi' İddianamesi Kabul Edildi İmamoğlu'na 'Bilirkişi' İddianamesi Kabul Edildi
Gmail’den Yeni Güvenlik Adımı: SMS ile Doğrulama Kaldırılıyor, QR Kod Dönemi Başlıyor Gmail’den Yeni Güvenlik Adımı: SMS ile Doğrulama Kaldırılıyor, QR Kod Dönemi Başlıyor
5 Bin 300 Yıllık Gizemli Sır Çözülmeyi Bekliyor: Bilen 36 Milyon Lira Ödül Alacak 5 Bin 300 Yıllık Gizemli Sır Çözülmeyi Bekliyor: Bilen 36 Milyon Lira Ödül Alacak
ÇOK OKUNANLAR
Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle
Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emeklilik Hayali Kuranlara Kara Haber Verdi: 'Sorun Daha Büyüyecek' Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı!
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Ayrılık
Ünlü İş İnsanı Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu Ünlü İş İnsanı Evinde Ölü Bulundu