Bursa‑İstanbul Yolunda Can Pazarı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Bursa‑İstanbul otoyolunun Gemlik kesiminde otomobilin seyir hâlindeki kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü Kadir Kurt olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan yolcu Fatma K. itfaiyenin yoğun çabasıyla çıkarılıp ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  Kamyon şoförü İbrahim Y.’nin ifadesi alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Bursa‑İstanbul Yolunda Can Pazarı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Gemlik otoyolunda İstanbul istikametine giden Kadir Kurt yönetimindeki 34 KUU 117 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle önünde ilerleyen İbrahim Y.’nin kullandığı 16 AOR 347 plakalı kamyona arkadan çarptı; çarpmanın şiddetiyle otomobil dorsenin altına girdi.

Bursa‑İstanbul Yolunda Can Pazarı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Resim : 1

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis trafiği kontrollü olarak keserken, sağlık ekipleri 29 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta sıkışan 28 yaşındaki Fatma K. ise itfaiyenin uzun süren kurtarma çalışmasının ardından çıkarılarak ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi; durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Bursa‑İstanbul Yolunda Can Pazarı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Resim : 2

Kazada yara almayan kamyon şoförü İbrahim Y. gözaltına alınıp ifadesi için karakola götürülürken, savcılık ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Otoyolda ulaşım yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere teknik inceleme ve tanık ifadelerine dayalı soruşturmasını sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

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