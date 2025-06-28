Bursa‑İstanbul Yolunda Can Pazarı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Gemlik otoyolunda İstanbul istikametine giden Kadir Kurt yönetimindeki 34 KUU 117 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle önünde ilerleyen İbrahim Y.’nin kullandığı 16 AOR 347 plakalı kamyona arkadan çarptı; çarpmanın şiddetiyle otomobil dorsenin altına girdi.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis trafiği kontrollü olarak keserken, sağlık ekipleri 29 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta sıkışan 28 yaşındaki Fatma K. ise itfaiyenin uzun süren kurtarma çalışmasının ardından çıkarılarak ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi; durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazada yara almayan kamyon şoförü İbrahim Y. gözaltına alınıp ifadesi için karakola götürülürken, savcılık ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Otoyolda ulaşım yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere teknik inceleme ve tanık ifadelerine dayalı soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: İHA