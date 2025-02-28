Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' İddiası: Masasında Hangi Seçenekler Var?

CHP'nin tek cumhurbaşkanı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylığının ilk konuşmasını yapmak önseçim toplantısına katıldı. Ekrem İmamoğlu, "31 Mart’tan beri Türkiye’nin birinci partisiyiz. Şimdi demeliyiz ki 'CHP’de değişimi başlattık, yolumuz güçlü bir şekilde sürüyor.' Şimdi sıra Türkiye’yi değiştirmekte" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Ancak Yavaş o anlarda farklı bir etkinlikteydi.

Yavaş gazetecilerin ön seçim sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben bu konuda açıklamaları yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir."

Mansur Yavaş'ın ne demek istediği, masasında hangi seçeneklerin olduğu merak konusu. Nefes'ten Aytunç Erkin köşe yazısında Yavaş'a yakın isimlerden edindiği bilgileri aktardı.

Yavaş'ın CHP içinde gerginliğin tarafı olmayacağı belirtilerek, "Mansur Başkan ağabey pozisyonunu koruyacak. CHP içinde bir bölen, fitne çıkaran değil tam tersi uzlaşmacı ve bütünlüğü savunan çizgisini sürdürecek" denildi.

Aytunç Erkin'in köşe yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Sonuna kadar İmamoğlu’yla görüşmelerini sürdürecek ve gerginliğin tarafı olmayacak. Bu arada işini yapacak ve ekonomi vurgusundan vazgeçmeyecek. Bu arada anketleri ve çıkan sonuçları da değerlendirmeye devam edecek. Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğunu tartışmaya açacak davranışlar içinde de bulunmayacak. Günün sonunda Ekrem Başkan’ın anketlerde de seçimi kazandığını gördüğünde yarışta olmayacak."

Kaynak: Nefes Gazetesi