'İmamoğlu' Toplantısına Katılmadı, Dakikalar Sonra Açıklama Geldi! Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Sözler

CHP'de İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçimde tek aday olarak duyurulurken, ön seçimde aday olmayacağını daha önceden açıklayan Yavaş, "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir, o kadar söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.

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CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkarken, bugün düzenlenen etkinlikte İmamoğlu yol haritasını açıkladı. Etkinliğe katılmayan Mansur Yavaş'tan ise dakikalar sonra dikkat çeken bir çıkış geldi.

Aynı anda başka bir etkinlikte olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da açıklamalarda bulundu. Ön seçime katılmama kararı alan Yavaş, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti ve "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir, o kadar söyleyeceğim” dedi.

"CHP’nin toplantısı yerine neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu yanıtlayan Yavaş, ““Özel bir sebebi olmasına gerek var mı? biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önce belli olmuştu. CHP kuruluşunun saat 15.00’te toplantısı var, ona katılacağız sadece” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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