Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayağını Denk Al' Demişti... Özgür Özel'den 'Başkomutan' Yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı" olarak tanıtıldığı "Gel, Seç, Tarihe Geç" ön seçim toplantısı Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlendi. İmamoğlu, adaylığının resmen duyurulmasıyla yol haritasını açıklarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de programda bir konuşma yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz" ifadesine de yanıt verdi.

'TARİHİ BİR AN YAŞIYORUZ'

CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Partimizi geçen yıl 47 yıl sonra birinci yeniden parti yapmanın onurunu duyduk. Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Geçen yıl bunun henüz başlangıç olduğunu söylemiştik. Bugün de en nihai adımı atmak için yine tarihi bir an yaşıyoruz.

'HİÇBİR ZAMAN YENEMEDİLER'

İstanbul'a seçim sonrası Osmanlı tokadı atmak isteyenler milletin tokadıyla karşılaştı. Bir yandan maliyeye ve SGK'ya verilen talimat, bir yandan İstanbul'a atanan aparat, aynı anda da İstanbullu başkanlara kayyım atayarak, onları tutuklayarak, göz korkutmaya çalışarak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hiçbir zaman yenemediklerini yenmeye çalışıyorlar.

'PARTİNİN ÖNÜNE TANK MI YOLLAYACAKSIN?'

Bir de diyor ya; 'Biz de sonsuza kadar bu koltukta oturmayacağız, hak vaki olunca gideceğiz.' Yok onu da yapmasaydın. Gerçekten inanılır gibi değil.

Bana diyor ki 'Ayağını denk al yoksa aldırmasını biliriz.' Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın? Bize topla, tüfekle mi saldıracaksın? Hodri meydan! Erdoğan'a sesleniyorum, ikimiz de bir koltukta oturuyoruz. Ama bir koltuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığının koltuğudur. Tanktan, koltuktan değil, hakkındaki idam fermanından korkmadan bir memleketi kuran Atatürk'ün partisinin genel başkanının koltuğudur.

'BUGÜNKÜ SANDIK BİR ÖNCÜ'

Biz yoksulun yanında duran, milletin dertlerini bilen ve çözmeye çalışan, 'Bekar kadınları sahiplendirelim' diyenlere karşı İstanbul Sözleşmesi'ni savunan bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bizim bugün kurduğumuz sandık, Türkiye'nin ihtiyacı olan o büyük sandığın öncüsüdür. Ama oraya gitmemiz için bugün kararlılığımız gerekiyor. Üye kayıtlarımız devam ediyor. Adayı belirlemek için cuma akşamına kadar bize katılmalarını bekliyoruz. Ama 28 Şubat'ta sonra da katılımınız için bekliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi