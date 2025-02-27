Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayağını Denk Al' Demişti... Özgür Özel'den 'Başkomutan' Yanıtı

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkomutan olarak sana sesleniyorum, ayağını denk al" çıkışına yanıt verdi. Özel, "Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın? Bize topla, tüfekle mi saldıracaksın? Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı" olarak tanıtıldığı "Gel, Seç, Tarihe Geç" ön seçim toplantısı Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde düzenlendi. İmamoğlu, adaylığının resmen duyurulmasıyla yol haritasını açıklarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de programda bir konuşma yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz" ifadesine de yanıt verdi.

'TARİHİ BİR AN YAŞIYORUZ'

CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Partimizi geçen yıl 47 yıl sonra birinci yeniden parti yapmanın onurunu duyduk. Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Geçen yıl bunun henüz başlangıç olduğunu söylemiştik. Bugün de en nihai adımı atmak için yine tarihi bir an yaşıyoruz.

'HİÇBİR ZAMAN YENEMEDİLER'

İstanbul'a seçim sonrası Osmanlı tokadı atmak isteyenler milletin tokadıyla karşılaştı. Bir yandan maliyeye ve SGK'ya verilen talimat, bir yandan İstanbul'a atanan aparat, aynı anda da İstanbullu başkanlara kayyım atayarak, onları tutuklayarak, göz korkutmaya çalışarak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hiçbir zaman yenemediklerini yenmeye çalışıyorlar.

'PARTİNİN ÖNÜNE TANK MI YOLLAYACAKSIN?'

Bir de diyor ya; 'Biz de sonsuza kadar bu koltukta oturmayacağız, hak vaki olunca gideceğiz.' Yok onu da yapmasaydın. Gerçekten inanılır gibi değil.

Bana diyor ki 'Ayağını denk al yoksa aldırmasını biliriz.' Ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın? Bize topla, tüfekle mi saldıracaksın? Hodri meydan! Erdoğan'a sesleniyorum, ikimiz de bir koltukta oturuyoruz. Ama bir koltuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığının koltuğudur. Tanktan, koltuktan değil, hakkındaki idam fermanından korkmadan bir memleketi kuran Atatürk'ün partisinin genel başkanının koltuğudur.

'BUGÜNKÜ SANDIK BİR ÖNCÜ'

Biz yoksulun yanında duran, milletin dertlerini bilen ve çözmeye çalışan, 'Bekar kadınları sahiplendirelim' diyenlere karşı İstanbul Sözleşmesi'ni savunan bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Bizim bugün kurduğumuz sandık, Türkiye'nin ihtiyacı olan o büyük sandığın öncüsüdür. Ama oraya gitmemiz için bugün kararlılığımız gerekiyor. Üye kayıtlarımız devam ediyor. Adayı belirlemek için cuma akşamına kadar bize katılmalarını bekliyoruz. Ama 28 Şubat'ta sonra da katılımınız için bekliyoruz."

Ekrem İmamoğlu Ankara'da Yol Haritasını Açıkladı: 'Şafak Söküyor, Uzun ve Zahmetli...'Ekrem İmamoğlu Ankara'da Yol Haritasını Açıkladı: 'Şafak Söküyor, Uzun ve Zahmetli...'Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sert Sözler! 'Ayağını Denk Al, Almazsan…'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sert Sözler! 'Ayağını Denk Al, Almazsan…'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Özgür Özel Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor
MSB'den Özgür Özel'e 'Başkomutan' Hamlesi: 'Tüm Yasal Haklar Kullanılacak' MSB'den Özgür Özel'e 'Başkomutan' Hamlesi
İmamoğlu'nun Konuştuğu Esnada CHP'li Vekil Hastanelik Oldu İmamoğlu Konuşurken CHP'li Vekil Fenalaştı
Hakkında Soruşturma Açılan CHP'li Alper Yeğin'den İlk Açıklama Soruşturma Açılan CHP'li Başkandan İlk Tepki
AKP'lilerden CHP'lilere Linç Girişimi Davası: 6 Yıl Sonra Karar Çıktı AKP'lilerden CHP'lilere Linç Girişimi Davası: 6 Yıl Sonra Karar Çıktı
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi, Tüketenlere Hastalık Uğramıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi, Tüketenlere Hastalık Uğramıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
Ünlü İş İnsanı Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu Ünlü İş İnsanı Evinde Ölü Bulundu
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Ayrılık
Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de