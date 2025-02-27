İmamoğlu'nun Konuştuğu Esnada CHP'li Vekil Hastanelik Oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığında yol planını açıkladığı etkinlik esnasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ocaklı’nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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İmamoğlu'nun Konuştuğu Esnada CHP'li Vekil Hastanelik Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ön seçim toplantısında konuştuğu esnada Cumhuriyet Halk Partisi Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı fenalaştı.

Sedyeyle salondan çıkarılan Ocaklı, salonun önünde hazır bekletilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ocaklı'nın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı geçtiğimiz hafta Rize'de trafik kazası geçirmişti. Kazada, Ocaklı dahil 3 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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