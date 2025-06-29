Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
Deprem riskine karşı hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri, binasını yenilemek isteyen tapu sahiplerini doğrudan etkiliyor. Sürecin güvenli ve sorunsuz ilerlemesi için tapu sahiplerinin müteahhitlerle imzalayacağı sözleşmelerde bazı noktalara özellikle dikkat etmesi gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hukuki açıdan ciddi mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına, uzmanlar tarafından 7 kritik başlık altında toplanan bu detaylar, hak kaybının önlenmesi açısından hayati önem taşıyor.
PROJENİN HER AŞAMASI SÖZLEŞMEYE YANSITILMALI
Tapu sahipleri ile müteahhit arasında yapılacak sözleşmede ihale şartları, inşaat süreci, projenin tamamlanma tarihi ve teslim takvimi gibi detayların açıkça yer alması gerekiyor. Ayrıca yapılacak inşaatın ruhsat durumu ve ilgili tapu bilgilerinin de eksiksiz şekilde belirtilmesi zorunlu.
EMLAK DEĞERİ NETLEŞTİRİLMELİ
Yıkılacak yapının mevcut piyasa değeri ile dönüşüm sonrası hak sahiplerine verilecek konutların değeri arasında netlik sağlanmalı. Değer artışı yaşanması halinde ortaya çıkacak yeni durumun nasıl paylaşılacağı da sözleşmeye yazılmalı.
YASAL HAKLAR AÇIKÇA TANIMLANMALI
Hak sahiplerinin sahip olduğu tüm yasal haklar, kiracıların konumu, geçici barınma desteği ve değer artışından elde edilecek pay gibi unsurlar da sözleşmeye dahil edilmeli. Bu alanlardaki belirsizlikler, ileride ciddi ihtilaflara yol açabiliyor.
SİGORTA VE TEMİNATLAR NET OLMALI
İnşaat sürecinde meydana gelebilecek olası zararlara karşı sigorta yaptırılması, sözleşmede açıkça yer almalı. Aynı şekilde, müteahhitin sağlayacağı banka teminatı gibi mali güvencelerin türü ve süresi de ayrıntılı olarak yazılmalı.
KATKI PAYI VE ÖDEME PLANI AÇIKLANMALI
Hak sahiplerine sunulacak katkı payı, yeni dairelerin m² büyüklüğü ve proje kapsamındaki ödeme planı açıkça belirtilmeli. Bu alandaki muğlak ifadeler, sonradan ortaya çıkacak anlaşmazlıklara zemin hazırlıyor.
YASAL VE İDARİ SÜREÇLERİN TAKİBİ ÖNEMLİ
Projenin hukuki geçerliliğini sağlayacak tüm izin ve ruhsatların alınmış olması gerekiyor. Bu bilgilerin sözleşmede yer alması, projenin yasal güvence altında yürütüldüğünün göstergesi olarak öne çıkıyor.
BEKLENMEYEN DURUMLARA KARŞI ESNEKLİK SAĞLANMALI
Kentsel dönüşüm sürecinde gecikmeler, maliyet artışları veya projede teknik değişiklikler gibi gelişmeler yaşanabiliyor. Bu durumlarda mağduriyet yaşanmaması için sözleşmeye esnek düzenleme maddeleri eklenmesi tavsiye ediliyor.
Kentsel dönüşüm projelerinde taraflar arasında imzalanacak sözleşmeler, yalnızca bir evrak değil, sürecin güvenliğini sağlayan hukuki bir kalkan görevi görüyor. Tapu sahiplerinin dikkatle hazırlayacağı sözleşmeler, dönüşüm sürecinin sorunsuz ilerlemesini ve olası hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlıyor.