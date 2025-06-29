Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat

PROJENİN HER AŞAMASI SÖZLEŞMEYE YANSITILMALI

Tapu sahipleri ile müteahhit arasında yapılacak sözleşmede ihale şartları, inşaat süreci, projenin tamamlanma tarihi ve teslim takvimi gibi detayların açıkça yer alması gerekiyor. Ayrıca yapılacak inşaatın ruhsat durumu ve ilgili tapu bilgilerinin de eksiksiz şekilde belirtilmesi zorunlu.