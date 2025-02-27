MSB'den Özgür Özel'e 'Başkomutan' Hamlesi: 'Tüm Yasal Haklar Kullanılacak'

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, CHP lideri Özel'in TSK açıklamalarının 'kabul edilemez' olduğunu belirterek, "Tüm yasal haklar kullanılacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel'e sert sözlerle yüklenerek "Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz" demişti.

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MSB'den Özgür Özel'e 'Başkomutan' Hamlesi: 'Tüm Yasal Haklar Kullanılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSK'dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili Özgür Özel'in 25 Şubat'ta partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmaya sert sözlerle yüklenmiş ve "Kahraman ordumuzun komuta kademesi ile ilgili sorumsuz, saldırgan ifadeler bunun en son örneğidir. Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz" demişti.

MSB: TÜM YASAL HAKLAR KULLANILACAK

Bunun üzerine Özgür Özel'e bir yanıt da Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi. Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği basın toplantısında "Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mezuniyet törenlerinde subay yeminini okuyan 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmelerine ilişkin yaptığı konuşmada Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Korgeneral Tevfik Algan'ın bu ihraçlara şerh koyduğunu belirterek, Algan'ın kendisine yapılan baskılar sonucunda görevinden ayrıldığını iddia etmişti.

Özel, "O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum" demişti. Özel, isimlerini vererek TSK yöneticilerini eleştirerek şöyle demişti:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum: Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız."

Bu süreçte TSK içinde mobbing yaşandığını da iddia eden Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarından duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sert Sözler! 'Ayağını Denk Al, Almazsan…'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sert Sözler! 'Ayağını Denk Al, Almazsan…'Siyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
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