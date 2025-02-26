Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sert Sözler! 'Ayağını Denk Al, Almazsan…'

AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. AKP’nin Büyük İl Kongresi’ne ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe başkanlarında yüzde 60, il başkanlıklarında ise yüzde 75 değişikliğe gittiklerini söyledi.

'AYAĞINI DENK AL, ALMAZSAN...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kahraman ordumuzun komuta kademesi ile ilgili sorumsuz, saldırgan ifadeler bunun en son örneğidir. Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz” dedi.

'HADDİNİ BİL'

Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisinin Özel’de olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’e “Haddini bileceksin” diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, belediye başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatan topraklarının her karışında partimizin muzaffer olması için mücadele eden kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

'ÇUVALDIZI KENDİMİZE BATIRDIK'

Çuvaldızı başkasına değil kendimize batırdık. Belirlediğimiz yol haritası çerçevesinde son olarak Büyük İl Kongre’mizi gerçekleştirdik. Merkez Yürütme Kurulumuzu yeni başkanlıklarla daha da güçlendirdik. Kongre maratonumuzu alnımızın akıyla tamamladık. İlçe başkanlarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 75 değişikliğe gittik. Ankara’daki büyük kongremiz sırasında salonun dışında 60 bin kişi vardı.

'ŞAİBESİZ KURULTAY YAPAMAYANLAR...'

3 gündür gelen tepkilerden bunun işaretlerini görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını doğal karşılıyoruz. Şaibesiz, kavgasız kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normal. Bunların bizim için kıymeti harbiyesi yok. Bizim için önemli olan milletimizin hissiyatıdır. Bizlerden duasını eksik etmeyen milletimizde kongremiz memnuniyet dalgası oluşturdu.

'HER NOKTADAN DAVA AÇACAĞIZ'

Kahraman ordumuzun komuta kademesi ile ilgili sorumsuz, saldırgan ifadeler bunun en son örneğidir. Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz.

Bu ordunun komuta kademesine, bilmem neredeki komutanlar şunlar bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak kesinlikle, bu milletin evladıysa hiç yakışmaz. Komuta kadememizi toplayacağım. Manevi tazminat davasından tut her noktadan bunlara davayı açacağız.

Kaynak: AA