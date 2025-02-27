Hakkında Soruşturma Açılan CHP'li Alper Yeğin'den İlk Açıklama

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Bu gelişmenin ardından Alper Yeğin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yeğin, yaptığı açıklamada hakkında açılan soruşturmayı dün sosyal medyadan ve haber sitelerinden öğrendiğini belirterek, gidip her şeyi anlatırız ifadelerini kullandı.

‘YAĞMALANAN BİR İLÇENİN HİKAYESİNİ ANLATIR GELİRİZ’

Yeğin, yaptığı paylaşımda “Sancaktepe’yi nasıl parsel parsel sattığını, belediye başkanının çocuklarına kurduğu rant düzenini, yağmalanan bir ilçenin hikayesini anlatır geliriz” ifadelerine yer verdi.

Yeğin, herkesin yüreğini ferah tutmasını isterken, kendilerinin işlerine bakacağınız ve Sancaktepe’de yaşayan herkese gece gündüz hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Dün sosyal medyadan ve haber sitelerinden öğrendim hakkımda soruşturma açıldığını gider herşeyi anlatırız.



Sancaktepe’yi nasıl parsel parsel sattığını, belediye başkanının çocuklarına kurduğu rant düzenini, yağmalanan bir ilçenin hikayesini anlatır geliriz.



Yüreğinizi ferah… pic.twitter.com/xABgBTNCDW — Alper Yeğin (@alperyegin_) February 27, 2025

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in söz konusu 'hakareti' meclis kürsüsünden yaptığı ve bu konuşmanın videosunun belediyenin resmi Youtube sayfasında yayımlandığı belirtildi.

Şüpheli Yeğin hakkında "hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.