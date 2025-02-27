Hakkında Soruşturma Açılan CHP'li Alper Yeğin'den İlk Açıklama

Hakkında eski belediye başkanı ve AKP Milletvekili İsmail Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla iddianame hazırlanan ve 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den ilk açıklama geldi. Hakkında soruşturma açıldığını sosyal medyadan duyduğunu belirten Yeğin, "Gider her şeyi anlatırız" ifadelerini kullandı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Hakkında Soruşturma Açılan CHP'li Alper Yeğin'den İlk Açıklama

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Bu gelişmenin ardından Alper Yeğin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yeğin, yaptığı açıklamada hakkında açılan soruşturmayı dün sosyal medyadan ve haber sitelerinden öğrendiğini belirterek, gidip her şeyi anlatırız ifadelerini kullandı.

Hakkında Soruşturma Açılan CHP'li Alper Yeğin'den İlk Açıklama - Resim : 1

‘YAĞMALANAN BİR İLÇENİN HİKAYESİNİ ANLATIR GELİRİZ’

Yeğin, yaptığı paylaşımda “Sancaktepe’yi nasıl parsel parsel sattığını, belediye başkanının çocuklarına kurduğu rant düzenini, yağmalanan bir ilçenin hikayesini anlatır geliriz” ifadelerine yer verdi.

Yeğin, herkesin yüreğini ferah tutmasını isterken, kendilerinin işlerine bakacağınız ve Sancaktepe’de yaşayan herkese gece gündüz hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in söz konusu 'hakareti' meclis kürsüsünden yaptığı ve bu konuşmanın videosunun belediyenin resmi Youtube sayfasında yayımlandığı belirtildi.

Şüpheli Yeğin hakkında "hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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