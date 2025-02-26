CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin Hakkında İddianame Hazırlandı

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında eski belediye başkanı ve milletvekili İsmail Erdem'e hakaret ettiği iddiasıyla iddianame hazırlandı. Yeğin hakkında düzenlenen iddianamede 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Son Güncelleme:
CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin Hakkında İddianame Hazırlandı

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in söz konusu 'hakareti' meclis kürsüsünden yaptığı ve bu konuşmanın videosunun belediyenin resmi Youtube sayfasında yayımlandığı aktarıldı.

İDDİANAME ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin vekili aracılığıyla sunduğu savunmasında, bahse konu konuşmaların ifade hürriyeti ile temel hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdüğü kaydedildi. Şüpheli Yeğin hakkında "hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ahmet Özer'e 115 Gün Sonra İddianameAhmet Özer'e 115 Gün Sonra İddianameSiyaset

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Gmail’den Yeni Güvenlik Adımı: SMS ile Doğrulama Kaldırılıyor, QR Kod Dönemi Başlıyor Gmail’den Yeni Güvenlik Adımı: SMS ile Doğrulama Kaldırılıyor, QR Kod Dönemi Başlıyor
Yüksek Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olan Baharat Yüksek Tansiyonu Düşürmeye Yardımcı Olan Baharat
Eşinin Acısına Dayanamadı! Çift Aynı Gün Yan Yana Toprağa Verildi Eşinin Acısına Dayanamadı! Çift Aynı Gün Yan Yana Toprağa Verildi
AKP'li Serap Yazıcı Özbudun'dan Eski Partisinin Grubuna İlk Ret Serap Yazıcı'dan Eski Partisine İlk Ret!
ÇOK OKUNANLAR
Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem! ATM'den Para Çekecekler Dikkat Bu Kurala Uymayanın İşlemi İptal Olacak Banka ve Telefon Aboneliklerinde Yeni Dönem
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklaması İmamoğlu'nun Diplomasının İptali İstendi mi?
Ölümden Dönen Ünlü Oyuncu Müjde Ar'dan İlk Açıklama: Otobüs Bizi Biçti Ölümden Dönen Ünlü Oyuncudan İlk Açıklama
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde? CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Anketinde Dikkat Çeken Sonuç: Hangi İsim Önde?