CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin Hakkında İddianame Hazırlandı

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in söz konusu 'hakareti' meclis kürsüsünden yaptığı ve bu konuşmanın videosunun belediyenin resmi Youtube sayfasında yayımlandığı aktarıldı.

İDDİANAME ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin vekili aracılığıyla sunduğu savunmasında, bahse konu konuşmaların ifade hürriyeti ile temel hak ve hürriyetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdüğü kaydedildi. Şüpheli Yeğin hakkında "hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA