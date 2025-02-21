Ahmet Özer'e 115 Gün Sonra İddianame

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki iddianame, tutuklanmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçtikten sonra düzenlenerek 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, 30 Ekim günü düzenlenen şafak operasyonuyla evinden gözaltına alınarak terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmış; ardından tutuklanan Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamı kayyım olarak Esenyurt Belediyesi'ne atanmıştı.

Kaynak: AA