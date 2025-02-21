Ahmet Özer'e 115 Gün Sonra İddianame
Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki iddianame 115 gün sonra hazırlandı. Hazırlanan iddianame 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Ahmet Özer hakkında terör örgütü üyeliği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki iddianame, tutuklanmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçtikten sonra düzenlenerek 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
NE OLMUŞTU?
Ahmet Özer, 30 Ekim günü düzenlenen şafak operasyonuyla evinden gözaltına alınarak terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmış; ardından tutuklanan Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamı kayyım olarak Esenyurt Belediyesi'ne atanmıştı.
Kaynak: AA
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