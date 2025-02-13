'Yardımlar Deprem Bölgesine Gönderilmedi' İddiası! Ahmet Özer Cezaevinden Yanıt Verdi

Esenyurt Belediye Başkanıyken tutuklanarak yerine kayyım atanan Ahmet Özer, bazı basın organlarında yer alan "İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'ndeki CHP'li yönetimin toplanan yardımları deprem bölgesine göndermediği" iddialarına yanıt verdi. Özer'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddiaların yalan ve algı operasyonu olduğu ifade edildi.

'YALANLARINIZA HALKIMIZIN KARNI TOK'

Özer'in yanıtında şu ifadelere yer verildi:

"Sizin yalan ve iftiralarınıza artık halkımızın karnı tok. Algı yönetimi ile iftiralarınıza önem vermiyorum. Bu çirkin ve ahlaksız iftiralarınız, Esenyurt halkı için can hıraş çalışan 'Seçilmiş' bir Belediye Başkanı olarak beni değil ancak iftira atanı kirletir. Elbette hepsiyle hukuk önünde hesaplaşacağız, elbette hak yemediğim gibi hakkımı da yedirtmeyeceğim. Ancak bu iftirayı atanlar, halktan almadığı yetkiyle halkın malına peşkeş çekenler, siz girdiğiniz kul hakkının bedelini nasıl ödeyeceksiniz? Aldığınız ahların altından nasıl kalkacaksınız?

Değerli yol arkadaşlarım, seçimleri inkar edip kayyım atamalarına sığınanlar, şimdi hizmetlerimizi inkar edip yalanlara sığınıyorlar. Ama bir gün haksızlıkları nedeniyle sığınacak bir yer arayacaklar. Biz ise onları hukuk ve adalet şemsiye altında bekliyor olacağız. Aziz milletim ve kıymetli Esenyurt halkımızın vicdanı sizin kara iftiralarınızdan büyüktür. En içten sevgi ve saygılarımla."

📣ALGI VE İFTİRA OPERASYONLARINA İLİŞKİN KAMUOYU AÇIKLAMASI📣



Sizin yalan ve iftiralarınıza artık halkımızın karnı tok.



Algı yönetimi ile iftiralarınıza önem vermiyorum. Bu çirkin ve ahlaksız iftiralarınız, Esenyurt halkı için can hıraş çalışan “Seçilmiş” bir Belediye Başkanı… pic.twitter.com/LewHePoesa — Ahmet Özer (@profdrahmetozer) February 13, 2025

Kaynak: Haber Merkezi