CHP'li Belediyelere Terör Soruşturmasında Flaş Gelişme: 10 Kişi Tutuklandı, Aralarında Başkan Yardımcıları da Var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

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CHP'li Belediyelere Terör Soruşturmasında Flaş Gelişme: 10 Kişi Tutuklandı, Aralarında Başkan Yardımcıları da Var

CHP'li Esenyurt ve Beşiktaş Belediyelerinin mercek altına alınmasının ardından, İstanbul'daki birçok belediyeye operasyonlar devam ediyor.

Son olarak İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli için tutuklama talep edildi.

TUTUKLANDILAR

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İkbal Polat, hakimlik sorgularının ardından tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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