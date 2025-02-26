Eşinin Acısına Dayanamadı! Çift Aynı Gün Yan Yana Toprağa Verildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Güler Ala kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ala’nın eşi Ogün Ala eşinin taziye ziyaretinde kalbi dayandı. Eşinin acısına dayanamayıp akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ogün Ala kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Ala çifti, birlikte kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi.

Eşinin Acısına Dayanamadı! Çift Aynı Gün Yan Yana Toprağa Verildi

Ankara’da kanser tedavisi gören 47 yaşındaki Güler Ala, hastanede önceki gün hayatını kaybetti, cenazesi ise memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde getirildi.

Eşinin Acısına Dayanamadı! Çift Aynı Gün Yan Yana Toprağa Verildi - Resim : 1

Güler Ala'nın 49 yaşındaki eşi Ogün Ala da dün akşam kayınvalidesinin evindeki taziye ziyaretinde eşinin cenazesini görünce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı.

Eşinin Acısına Dayanamadı! Çift Aynı Gün Yan Yana Toprağa Verildi - Resim : 2

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kaldırıldığı hastanede eşinin acısına dayanamayıp kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ogün Ala yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ala çifti için bugün öğle vakti köyde cenaze namazı kılındı. Güler Ala ve Ogün Ala çifti cenaze namazlarının ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

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